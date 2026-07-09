Nuova esperienza lontano dall'Inter per Giacomo Stabile, prodotto del vivaio nerazzurro. Dopo gli ultimi 6 mesi al Bari, il difensore classe 2005 si trasferisce al Sudtirol in prestito con diritto di riscatto in favore dei bolzanini, con il club di Viale della Liberazione che manterrà un contro-riscatto a proprio favore. Di seguito la nota della società:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo Stabile al Fussball Club Südtirol. Il difensore italiano classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione.

Decisamente più ricco di informazioni invece il comunicato del Sudtirol, che pubblica anche le prime parole di Stabile:

“È un orgoglio per me poter vestire i colori dell’FC Südtirol. Il direttore sportivo Lovisa mi ha trasmesso, fin dal primo momento, un’ottima impressione di questa società, confermata poi anche da Raphael Kofler, con cui ho condiviso diverse esperienze nelle Nazionali giovanili. Raphael mi ha parlato benissimo sia dell'ambiente all’interno del club che della città. C'è grande entusiasmo da parte mia, non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister ed iniziare questa nuova avventura”.

Sezione: Focus / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 14:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.