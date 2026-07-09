"Non sto piangendo, mi è finita la coppia di attaccanti migliore di sempre nell'occhio". Usando un gergo giovanile, si può tradurre il sentimento che qualsiasi interista di vecchia data proverebbe guardaando le immagini dagli Stati Uniti, dove Christian Vieri e Ronaldo si sono rivisti realizzando un video in cui il Fenomeno firma con dedica la maglia del Brasile, con il suo nome sulle spalle, per un entusiasta Bobo che poi la mostra con orgoglio. Video pubblicato proprio da Vieri sui suoi canali social, con tanto di ringraziamento per l'ex campione verdeoro.

Uno sketch tra due grandi attaccanti ai quali il destino ha impedito di realizzare memorabili imprese in coppia sul rettangolo di gioco, ma che a distanza di anni dall'esperienza comune in nerazzurro continuano a essere buoni amici.

Sezione: News / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 13:01
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.