Con un post pubblicato sui profili social, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha celebrato la ricorrenza del successo italiano ai Mondiali di 20 anni fa. Di seguito le sue parole: "La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare. Le vittorie del passato devono essere un monito e uno stimolo, è nostro dovere lavorare ogni giorno per tornare a competere presto per questi successi. Per il calcio italiano!".