Il Besiktas fa sul serio per Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce il portale turco Fanatik, il club turco ha già avviato i contatti sia con l’entourage del calciatore sia con il Napoli. E ci sarebbe anche stata un'apertura del club turco. Il prezzo fissato dal Napoli dovrebbe essere circa di 10 milioni di euro. Come evidenzia TuttoNapoli, la società turca ha richiesto la documentazione medica relativa al giocatore, reduce da un grave infortunio nella scorsa stagione.