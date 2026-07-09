E' terminato con una sconfitta dolorosissima il cammino della Nazionale Under 19 nella fase finale dell’Europeo di categoria. Un ko ai rigori contro la Danimarca che esclude gli azzurrini dal Mondiale in Azerbaigian e Uzbekistan del 2027.

“C’è grande amarezza per il risultato più che per la prestazione - il commento del tecnico Alberto Bollini a Figc.it -. I numeri dicono che abbiamo creato tanto, con quindici conclusioni e un palo clamoroso, mentre se guardiamo al cammino complessivo abbiamo subito un solo gol su azione (l’1-0 dell’Ucraina, ndr) in quattro partite. Questa fase finale non è nata sotto una buona stella, ma non vogliamo appellarci alla sfortuna. Eravamo la squadra più giovane del torneo (18,6 anni di età media, ndr), con quattro esordienti assoluti nell’Under 19 (Antonio Arena, Cristiano De Paoli, Destiny Onoguekhan Elimoghale e Samuel Wiafe, ndr), due dei quali classe 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale, ndr), e tutti hanno dato il massimo. Resta il rammarico per non aver raggiunto la semifinale e per non aver vinto oggi una partita che avremmo meritato. Quando si costruisce così tanto, bisogna essere più concreti”.