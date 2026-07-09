Restano tre i giocatori dell'Inter ancora in corsa al Mondiale. Si tratta di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Manuel Akanji, protagonisti con le rispettive nazionali in una fase decisiva del torneo. Questa sera la Francia affronterà il Marocco, ai quarti di finale andrà in scena anche la sfida tra Argentina e Svizzera: un incrocio che garantirà all'Inter almeno un rappresentante in semifinale.
Lautaro pronto a riprendersi una maglia da titolare
Dopo l'ingresso determinante contro l'Egitto, culminato con l'assist decisivo per il gol del definitivo 3-2 di Fernandez nella rimonta argentina da 0-2, Lautaro Martínez punta a ritrovare una maglia da titolare. Contro gli egiziani era partito dalla panchina, unica eccezione finora nel suo percorso accanto a Messi.
L'attaccante dell'Inter potrebbe essere favorito rispetto a Julian Alvarez, che non ha pienamente convinto dal primo minuto. In Argentina, inoltre, il capitano nerazzurro è stato elogiato per il grande lavoro al servizio della squadra e per la sua consueta grinta. Finora ha realizzato una sola rete, su calcio di rigore, ma ora punta ad accendersi proprio nella fase più importante della competizione.
Thuram recuperato, ma partirà dalla panchina
Marcus Thuram è tornato a disposizione del commissario tecnico Didier Deschamps dopo il problema al polpaccio che ne ha limitato l'impiego nelle prime gare del torneo. L'attaccante francese, finora, ha collezionato soltanto un minuto nella sfida contro l'Iraq e anche contro il Marocco dovrebbe iniziare dalla panchina.
La concorrenza nel reparto offensivo dei Bleus è infatti elevatissima, con Mbappé, Olise, Dembélé, Doué e Barcola tutti in ottima condizione. Deschamps sembra intenzionato a non forzare il recupero del centravanti interista, che rappresenta al momento un'opzione a gara in corso. Una gestione prudente che viene accolta con favore anche dall'Inter, desiderosa di ritrovare il proprio attaccante al meglio della forma.
Akanji guida la Svizzera contro Messi e Lautaro
Nonostante il rigore fallito nella sfida contro la Colombia, Manuel Akanji resta il leader della difesa svizzera. Il centrale continua a offrire prestazioni di alto livello ed è chiamato ora a una prova di grande spessore nei quarti di finale contro l'Argentina.
Il compito sarà tra i più difficili: arginare Lionel Messi e forse proprio Lautaro. Akanji, però, sta confermando anche con la maglia della Svizzera di essere uno dei migliori difensori al mondo.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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