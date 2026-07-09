Il 7 febbraio 2020 è una data da cerchiare in rosso nella vita e nella carriera di Ivan Provedel, nuovo portiere dell'Inter dopo l'annuncio di ieri sera. L'estremo difensore, all'epoca in forza alla Juve Stabia in Serie B, con un colpo di testa al minuto 95, nell'ultimo assalto disperato dei campani, trova la rete del 2-2 contro l'Ascoli al Del Duca regalando un punto fondamentale ai suoi ed entrando nella ristretta cerchia dei portieri goleador. Non a caso, fino a 15 anni prima Provedel giocava da attaccante, prima di scegliere di difendere la porta invece di puntarla.

Un caso isolato? Macché. il 19 settembre 2003 l'estremo difensore friulano esagera, ripetendosi non in Serie B ma addirittura in Champions League. La Lazio ospita l'Atletico Madrid e nonostante l'ottima prestazione è sotto di un gol. Poi, ancora una volta al 95', all'ultimo assalto biancoceleste su un cross da sinistra irrompe e anticipa tutti proprio Provedel, che agguanta i Colchoneros e manda in visibilio i tifosi biancocelesti.

Due episodi che non possono essere una coincidenza. La storia del calcio è piena di portieri in grado di finire spesso sul tabellino dei marcatori, calciando rigori o punizioni con maestria. Ma dominare l'area di rigore avversaria e trovare per due volte il gol decisivo è materia per pochi. In tal senso, gli inizi da attaccante di Provedel hanno pesato nella scelta del tempo e nella presenza scenica sotto porta, ma serve anche una gran dose di coraggio. Insomma, nel caso in cui Cristian Chivu si trovasse a corto di attaccanti in stagione, potrebbe girarsi verso il classe '94 di Pordenone e gettarlo nella mischia...