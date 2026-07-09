L'avventura di Provedel all'Inter è iniziata all'insegna di una dolce sorpresa nerazzurra. Durante la presentazione ufficiale come nuovo portiere, l'ex estremo difensore della Lazio ha raccontato il legame speciale che lo unisce ai colori interisti e al suo idolo d'infanzia, Francesco Toldo.

"Ho iniziato a essere interista e a voler fare il portiere dopo aver visto Toldo in campo, sono molto legato a lui per questo motivo", ha dichiarato Provedel ai microfoni di Inter Tv.

La sorpresa dell'Inter

Le parole del nuovo numero uno nerazzurro hanno trovato subito un seguito sui canali social dell'Inter. Il club ha infatti pubblicato un video a sorpresa in cui Francesco Toldo incontra Provedel, lo abbraccia calorosamente e gli dà il benvenuto nella famiglia nerazzurra.

A rendere ancora più speciale il momento è stata la consegna di una maglia celebrativa al nuovo portiere dell'Inter, in una scena che possiamo dire sugella simbolicamente il passaggio di testimone.