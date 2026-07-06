L'acquisto più costoso di un giocatore italiano in Inghilterra è ufficiale: Sandro Tonali passa al Tottenham. Lo ha annunciato lo stesso club inglese sui propri canali con un italiano "Benvenuto Sandro". Avrà la numero 16.

Le prima parole di Tonali

"Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, mi sono sentito benissimo. Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n'era solo uno" le sue prime parole.

"Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata da tifosi fantastici. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".

Il saluto di De Zerbi

"Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. Viste le sue qualità, Sandro ha suscitato molto interesse quest'estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel voler unirsi al Tottenham, e so che i nostri tifosi apprezzeranno ciò che porterà alla squadra".