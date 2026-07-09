Ultimi aggiornamenti per quel che riguarda la trattativa per portare un nuovo esterno destro alla corte dell'Inter. Secondo Fabrizio Romano, il focus resta sempre su Anan Khalaili, giocatore del 2004 in forza all'Union Saint-Gilloise per il quale le contrattazioni vanno avanti ormai da qualche tempo.

Ci sarà un incontro tra Inter e Union Saint-Gilloise per Khalaili, secondo il giornalista. Anche perché, parlando di possibili alternative, per Doué i costi sono molto alti, quindi in questo momento è Khalaili il calciatore per cui si sta lavorando forte. Il faccia a faccia arriverà dopo una trattativa che già è nata senza intermediari (caso molto particolare). L'Inter si augura di potersi avvicinare se non arrivare a chiusura. Da un momento all'altro l'affare può prendere una direzione chiara.