Per Luka Topalovic c'è la fila e diverse squadre hanno già chiesto informazioni all'Inter. Una ricostruzione dei colleghi di Gazzetta.it spiega che il giocatore ha acceso i fari attorno al suo nome. Quelli più insistenti potrebbero portare a Catanzaro. Il club calabrese ha perso la finale playoff contro il Monza e, nel tentativo di costruire una squadra di assoluto livello, ha messo gli occhi su Topalovic. Ecco perché avrebbe già chiesto ai nerazzurri il prestito di Topalovic.

Sezione: Mercato / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 20:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione