Ivan Provedel ha scelto un videomessaggio per salutare la città di Pordenone, che in questi giorni ospita Calciomercato - L'Originale, pochi istanti dopo aver ufficializzato il suo trasferimento all'Inter.

L'estremo difensore nerazzurro ha voluto ringraziare il territorio al quale è rimasto particolarmente legato:

"Ciao amici di Calciomercato e ciao a tutti i pordenonesi. Ho saputo che siete a Pordenone e state girando da queste parti. Sono contento, è molto bello e mi fa piacere che si facciano conoscere questi territori, a cui sono molto affezionato e che sono davvero molto belli."

Provedel ha poi parlato con emozione del suo approdo all'Inter, sottolineando il valore di questo nuovo capitolo della sua carriera:

"Ci tenevo a salutarvi. Volevo dirvi che ho firmato con l'Inter e sono davvero molto felice. Per me è una cosa molto importante per il mio percorso, partito anche da Pordenone. Ringrazio tante persone e vi mando un saluto."