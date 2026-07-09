Manca ormai solo l'annuncio ufficiale, ma l'Avellino può festeggiare un colpo in entrata significativo. Il club irpino, fa sapere Nicolò Schira, ha completato l'acquisto a titolo definitivo dall'Inter di Luca Di Maggio, classe 2005, Mezzala dinamica e all'occorrenza anche trequartista, reduce da 28 presenze e 3 reti con la maglia del Padova oltre a essere un punto fermo della nazionale Under 20.

L'operazione è a titolo definitivo e ai nerazzurri andranno 500 mila euro e una percentuale su un'eventuale futura rivendita. Per Di Maggio contratto fino al 2030 e l'inizio di una nuova esperienza in Serie B.