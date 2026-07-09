Due le trattative in cui l'Inter è impegnata in questa fase del mercato: quella per l'esterno destro e quella per il difensore centrale. Gli aggiornamenti arrivano da Sportmediaset, che parte dall'operazione Anan Khalaili. L'Union Saint-Gilloise ha rifiutato l'ultima offerta da 23 milioni più bonus dei nerazzurri, ma nelle prossime è previsto un ore faccia a faccia per sbloccare la trattativa. L'Inter non dovrebbe aumentare l'offerta, ma potrebbe inserire una percentuale sulla futura rivendita per ottenere il via libera dal club belga.

Per quanto concerne la difesa, il nome è sempre quello di Trevoh Chalobah, per il quale il Como ha deciso di farsi momentaneamente da parte. Resta il problema del costo alto, non c'è ancora una proposta formale al Chelsea ma l'Inter non vuole andare oltre i 25 milioni più bonus. L'alternativa all'inglese potrebbe essere un volto noto nel calcio italiano, Jhon Lucumì del Bologna. I nerazzurri potrebbero farsi avanti la prossima settimana, quando scadrà la clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Ad oggi per il colombiano non ci sarebbe concorrenza da sfidare.