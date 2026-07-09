Hong Kong si tinge di nerazzurro in vista della sfida amichevole tra Inter e Manchester City, in programma sabato 1° agosto, al 'Kai Tak Stadium', nell'ambito dell’Hong Kong Football Festival. Per l'occasione, il club milanese ha lanciato una caratteristica attivazione urbana che accompagnerà tifosi e appassionati verso uno degli appuntamenti più prestigiosi del tour estivo della squadra di Cristian Chivu.

Nello specifico, dal 9 luglio al 3 agosto, un tram interamente brandizzato Inter in stile milanese percorrerà le strade di Hong Kong, trasformandosi in una vera e propria cartolina itinerante del Club nel cuore dell’Asia. Il tram, uno dei simboli tipicamente milanesi, attraverserà Hong Kong Island dall’alba al tramonto, toccando alcuni dei luoghi più iconici della città: partendo dal Western Market Terminus attraverserà il distretto finanziario di Central, passando per il celebre incrocio di Causeway Bay fino al lungomare di Shau Kei Wan. Un viaggio quotidiano che unirà Milano a una delle metropoli più internazionali di tutta l’Asia, la vita urbana che si mischia ai colori nerazzurri, rafforzando la presenza del Club nella regione.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del legame tra Inter e Asia, una relazione in continua crescita fatta di passione e progetti dedicati ai tifosi internazionali. Il tram diventa così un simbolo di connessione tra Milano e la propria fanbase locale, portando l’identità nerazzurra nel cuore di Hong Kong e avvicinando sempre di più il Club ai suoi sostenitori nel mondo. Con questa attivazione, l’Inter continua a raccontare la propria dimensione globale, trasformando ogni tappa del tour in un’occasione di incontro con i tifosi e di rafforzamento dei valori nerazzurri nel mondo.

Dopo la tappa di Hong Kong l'Inter Summer Tour proseguirà in Australia, con i nerazzurri attesi dagli appuntamenti a Perth con Milan e Juventus in programma rispettivamente mercoledì 5 e sabato 8 agosto.