L'imminente approdo di Anan Khalaili all'Inter rappresenta un momento storico per il calcio israeliano. A raccontarlo è il padre del giocatore, Majdi Khalaili, che in un'intervista concessa ad Haaretz ha confermato la chiusura dell'operazione e l'entusiasmo della famiglia.

"Sì, hanno accettato, dobbiamo andare sabato a firmare. Io non prenderò l'aereo, volerà il suo agente con lui. Anan è un po' emozionato, ma sta bene. Ha un'altra occasione per dimostrare il suo valore."

Il padre dell'esterno ha poi sottolineato la portata dell'operazione: "Siamo emozionatissimi, ancora non riusciamo a credere che stia succedendo. Non è un trasferimento normale, è pazzesco. È il più grande nella storia del calcio israeliano per club, soldi ed età. Sapevo che sarebbe successo, ma non pensavo che a 22 anni sarebbe andato all'Inter."

Il retroscena: "Dopo Palestra era l'unica scelta"

Khalaili senior ha raccontato anche quando la trattativa ha preso realmente forma.

"Abbiamo capito che si poteva chiudere due settimane fa, quando Marco Palestra ha firmato per il Chelsea. Da quel momento Anan era il primo, il secondo e il terzo candidato dell'Inter. Non c'erano altri nomi. Lo volevano a tutti i costi."

"Il suo sogno è il Liverpool"

Nonostante il prestigioso approdo in nerazzurro, il padre del classe 2004 ha rivelato un sogno del calciatore, almeno in senso astratto:

"Anan ha sempre creduto di appartenere a questi livelli, ma per lui non è finita qui. Crede di poter fare ancora di più. Il suo sogno è il Liverpool. Anche se lo chiamasse il Barcellona, sceglierebbe il Liverpool. Vuole giocare ad Anfield, anche se San Siro ha più spettatori. L'Inter? Non sarà facile. Èuna delle migliori squadre d'Europa, ha giocato due finali di Champions negli ultimi anni ed è tra le migliori otto squadre al mondo. Ci sarà tanta pressione, ma un calciatore deve saperla gestire. Io credo in lui."