Il giorno dopo l'eliminazione della Colombia dal Mondiale per mano della Svizzera ai caldi di rigore, l'Inter ha sondato il terreno per Jhon Lucumì con gli agenti del difensore. Lo sostiene Il Resto del Carlino oggi in edicola. La Juventus si era fatta avanti ma non era disposta a pagare la clausola da 28 milioni di euro nel suo contratto, anche il Nottingham ha bussato alla sua porta ma non partecipando alle coppe europee è stato momentaneamente scartato dal diretto interessato (nonostante una proposta da 3 milioni netti per 5 anni), che dopo aver assaporato le notti europee con i rossoblu non vuole smettere di fare questa esperienza. Dunque, in attesa di altri sondaggi dall'estero, verosimilmente dalla Premier League, ampia disponibilità al trasferimento all'Inter o alla Juventus per il centrale sudamericano.

Per quanto riguatrda i due club italiani, entrambi attendono la scadenza della clausola il 15 luglio per iniziare una trattativa praticamente da zero, ovviamente con l'intenzione di abbassare il prezzo e trovare formule finanziarie più comode. I nerazzurri vorrebbero anche approfittare del gradimento del Bologna nei confronti di Ebenizer Akinsanmiro (di ritorno dopo il mancato riscatto del Pisa) e Yanis Massolin, attualmente nella rosa a disposizione di Cristian Chivu ma entrambi destinati a lasciare l'Inter questa estate.