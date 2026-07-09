Dopo essere stato accostato più volte all'Inter, sia nelle sessioni di mercato passate che in quella in corso, Dan Ndoye potrebbe tornare sì in Serie A, dove già ha giocato con il Bologna, ma non più ai nerazzurri. Bensì alla Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport.

"L'ultima stagione non esaltante al Nottingham e l'eventualità di un ritorno imminente in Italia alla corte di Gian Piero Gasperini potrebbero giocare un ruolo importante al tavolo delle trattative - si legge sulla rosea -. Il ds Tony D'Amico sta valutando le principali piste che portano agli esterni migliori in circolazione funzionali al gioco dell'allenatore e della Roma. E, dopo aver considerato fin dal primo momento l'operazione Greenwood esorbitante per costi (50 milioni) e tempistiche e dopo aver scartato l'ipotesi Pepe del Porto, tiene in piedi i contatti con altri interpreti del ruolo a partire proprio dallo svizzero impegnato Mondiale, la cui valutazione è anche leggermente calata. Motivo per cui il club giallorosso ha più argomenti a disposizione e potrebbe trovare questo mese un'intesa con lo stesso giocatore per un ingaggio alla portata attorno ai 3,5 milioni più bonus".