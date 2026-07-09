A vent'anni dal trionfo al Mondiale 2006, Beppe Bergomi racconta la sua esperienza da commentatore del grande evento, in un'intervista a Tuttosport.
Quando capì che la squadra non avrebbe risentito di Calciopoli?
«Quando capitano queste cose scatta qualcosa dentro e uno trova motivazioni in più. Poi c’è sempre un momento di svolta: l’Italia parte per giocare 4-3-1-2, poi a un certo punto passa a un 4-1-4-1. Capivi che i segnali erano giusti e nel cambiamento hanno trovato la soluzione. Lo stesso Materazzi che entra al posto di Nesta infortunato, che come valore assoluto era superiore, e poi si rivela decisivo. In più un ambiente compatto e giocatori davvero forti».
Ricorrono oggi anche cento giorni dal ko con la Bosnia a Zenica, costato all’Italia il terzo Mondiale di fila. Come si riparte?
«Noi questi tre Mondiali li abbiamo saltati anche se eravamo più forti sia della Svezia, sia della Macedonia, sia della Bosnia. Però siamo rimasti un po’ schiacciati sotto il peso della responsabilità di affrontare quelle partite. Poi è vero anche che il talento del 2006 non lo abbiamo. Però io ogni tanto parlo con Viscidi (il responsabile delle Nazionali giovanili, ndr) e mi dice che nei settori giovanili c’è talento. Ci manca quel gradino che una volta era l’Under 21, che vinceva con calciatori che giocavano in Serie A. Dobbiamo avere il coraggio di far giocare i giovani: cambiare criteri di selezione e non disperdere il talento. Ci vorrà del tempo, ma penso possa essere la ricetta giusta».
Chi possono essere i punti fermi a livello di giocatori? E può aiutare che, Palestra l’ultimo, cresca il numero di quelli in Premier?
«A livello di giocatori serve una visione. Mancini ha vinto l’Europeo del 2021 perché l’ha avuta, sotto l’aspetto del gioco e convocando un certo tipo di giocatori. Talenti poi ci sono: davanti un 2005 come Pio Esposito potrà sicuramente avere più spazio. Si deve sicuramente ripartire da Tonali, quando giochi in Premier vuol dire che il livello è alto, da Donnarumma. Poi abbiamo sicuramente qualità in Barella e in altri del gruppo. Quanto alla Premier, certo che farà bene alla Nazionale. Quando la Francia ha vinto il Mondiale del 1998 i suoi calciatori giocavano quasi tutti in Serie A, che all’epoca era il campionato top come la Premier oggi. Noi siamo preparati tatticamente, in Premier si può migliorare su ritmo, fisicità, tecnica. Quando torneranno potranno dare di più all’Italia».
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 11:06 La Repubblica - Arbitropoli, l'ultima intercettazione su Rocchi. Ma Inter e Gravina non sono indagati
- 10:54 Bergomi: "Più spazio per Esposito anche in nazionale. Fuori dai Mondiali? Credo che..."
- 10:40 L'Avellino acquista a titolo definitivo Di Maggio: i termini dell'accordo
- 10:25 Doué-Inter? Costi alti, il focus resta su Khalaili: faccia a faccia a breve
- 10:22 TS - Arbitropoli, le "bussate" restano ma cambiano Procura. E può ancora attivarsi Chiné
- 10:08 TS - Dichiarazioni Ferdico, anche Calhanoglu torna sotto la lente della Procura Figc: il punto
- 10:00 Inter, contatti per Lucumì. I nerazzurri hanno due carte da giocarsi: il piano
- 09:54 TS - Doué alternativa a Khalaili? Costa di più, ma la strategia Inter è chiara
- 09:40 GdS - Greenwood, costi esorbitanti: la Roma vira su un vecchio obiettivo dell'Inter
- 09:26 GdS - Lautaro-Alvarez, torna il dualismo: chi con la Svizzera? L'interista ha dimostrato che...
- 09:12 GdS - Serie A come la Uefa: no al rosso per chi si copre la bocca
- 08:58 CdS - Khalaili-Inter, perché l'Union non cala il prezzo. Ma l'israeliano vuole solo i nerazzurri
- 08:44 TS - Inter su Lucumì, Juve su Solet. E i due club potrebbero parlarsi per due giocatori
- 08:30 GdS - Arbitropoli è quasi finita, archiviazione vicina per Rocchi
- 08:20 GdS - Difesa Inter, spunta Alaba: lui e Lucumì alternative a Chalobah
- 08:10 GdS - Khalaili, le parti si avvicinano ma l'Inter si guarda attorno: il punto
- 08:00 Chivu si tiene Stankovic: il progetto dell'allenatore per il figlio d'arte
- 00:07 Sky - Berenbruch, niente Cagliari: è vicino all'Utrecht
- 00:00 'Il grande colpo è quello funzionale': chissà se Ausilio parlava di Khalaili
- 23:44 Pordenone, Canzian: "Provedel giocava con la 10 ma voleva fare il portiere"
- 23:30 Lotta Scudetto, De Canio: "Napoli competitivo, ma distante dall'Inter"
- 23:02 Provedel: "Qui una sfida stimolante. Sono interista e portiere grazie a Toldo"
- 22:55 Provedel, videomessaggio ai nuovi tifosi: "Molto felice di essere all'Inter"
- 22:42 Romano: "Khalaili, incontro Inter-USG in settimana. Doué e Solet..."
- 22:25 SI - Inter più vicina a Khalaili: l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 22:17 Inchiesta arbitri, l’ipotesi di contatti diretti tra Rocchi ed esponenti dell'Inter
- 22:03 Paolo Mazzoleni si dà al basket: l'ex arbitro diventa Commissario CIA
- 21:48 Milan, Cardinale: "Giochiamo per vincere, voglio un calcio eccitante"
- 21:34 La Lazio saluta Provedel: "Ti auguriamo il meglio per il futuro"
- 21:20 Como, accantonato Chalobah? Nuovi tentativi per Davinson Sanchez
- 21:05 UFFICIALE - Provedel nuovo portiere dell'Inter: contratto fino al 2029
- 20:58 Provedel, a breve l'annuncio dell'Inter: l'indizio arriva dal 2009
- 20:55 Il legale di Rocchi: "Non ha mai subito condizionamenti da nessuno"
- 20:40 Monza, testa all'esordio con l'Inter. Nel frattempo si muove il mercato
- 20:32 Doccia fredda per l'Inter: rifiutata la nuova offerta per Khalaili
- 20:26 Marani: "La C ha intrapreso il percorso della sostenibilità, ecco come"
- 20:12 Padova, Mirabelli ha già parlato con l'Inter per Kamaté: il punto
- 19:58 Ingresso e incidenza immediata: la fame di Lautaro trascina l'Argentina
- 19:44 Bologna, contatti con l'Inter per Massolin e Akinsanmiro: la situazione
- 19:30 Mondiale, Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Akanji: "Fatto la storia"
- 19:22 Sky - Inter, nuova offerta per Khalaili: sul piatto 23 mln di euro più bonus
- 19:15 Deschamps allontana le polemiche: "L'avversario è il Marocco, non l'arbitro"
- 19:00 Rivivi la diretta! DISTANZA per KHALAILI, SALTA anche lui? C’è il PIANO C DOUE. E il RITIRO si AVVICINA...
- 18:48 SI - Inter, nome nuovo: sondaggio per Lucumì. E L. Henrique...
- 18:34 Coppa Italia, gli orari del turno preliminare: si gioca i prossimi 8 e 9 agosto
- 18:20 Ancora una volta un francobollo celebrativo per lo scudetto dell'Inter
- 18:06 videoVisite di idoneità terminate, Provedel verso la sede
- 17:55 L'Italia U19 perde con la Danimarca: non andrà al Mondiale U20
- 17:40 Calcio e Finanza - Inter ancora verso l'attivo di bilancio
- 17:26 Novità al Breda aspettando l'Inter U23: presto un campo in stile San Siro
- 17:12 Malagò: "Nuova commissione sui conti dei club un gioco delle 3 carte"
- 16:57 Gianluca Gaetano verso l'Atalanta: domani le visite mediche
- 16:46 videoInter, ecco Provedel! Il portiere al CONI per l'idoneità sportiva
- 16:44 Champions League, iniziate le qualificazioni: i risultati delle prime partite
- 16:29 Girandola portieri: ecco perché l'Inter ha preferito Provedel a Kepa
- 16:15 Terapie pre-Marocco per Thuram: "Sto molto bene. Il gruppo è solido"
- 16:00 Sky - Inchiesta arbitrale, il PM Ielo valuterà se i confini sono stati superati
- 15:45 fcinInter senza fretta, la strategia non cambia. Conferme su Doué
- 15:35 Milan, ecco Amorim: "Io diverso da Mourinho. Obiettivo seconda stella"
- 15:25 UFFICIALE - Christos Alexiou è un nuovo giocatore dell'AEK Atene
- 15:18 Inchiesta arbitrale, senza prove certe si va verso la richiesta di archiviazione
- 15:05 Provedel-Inter, ci siamo: visite mediche in corso per il portiere
- 15:00 Il giornalismo piange Luigi Colombo: creò uno storico programma sull'Inter
- 14:45 Parla Agustina: "Ecco il mio compito al seguito di Lautaro ai Mondiali"
- 14:30 I fratelli Stankovic meditano sul loro futuro: ipotesi cambio di procuratore
- 14:25 Avellino, mani su Luca Di Maggio: operazione a titolo definitivo
- 14:21 Materazzi e la storia del dischetto della finale di Berlino
- 14:11 Matthäus: "Germania, Klopp perfetto per lanciare i giovani". E cita Bisseck
- 13:56 Croazia dopo Modric e Perisic: certezza Sucic, più incognite per l'esterno
- 13:42 Inchiesta arbitri, mancano riscontri concreti: Rocchi verso l'archiviazione