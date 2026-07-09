Gianluca Zambrotta, intervenuto su Sky Sport, ha parlato della mancanza di giocatori italiani nel campionato di A: "Questo è il problema che c'è a oggi. Quelle squadre che occupano le prime posizioni hanno pochissimi italiani, che giochino poi titolari. Faccio l'esempio del Milan, che non ha neanche un giocatore nella nostra Nazionale. E questo è un problema, perché squadre come loro, la Juventus, l'Inter, il Napoli e la Roma, devono dare i giocatori alla Nazionale ma questo oggi non esiste. Una piccola parte di questo problema è stata risolta con le seconde squadre delle big".