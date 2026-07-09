Tre giorni fa Samir Handanovic ha annunciato il suo addio all'Inter dopo 14 anni tra campo, scouting e panchina ed è pronto a intraprendere il proprio percorso lontano da Milano come allenatore. Ieri è arrivato, dopo le tradizionali visite mediche, l'annuncio dell'arrivo all'Inter di Ivan Provedel che sarà in questa nuova stagione il vice di Josep Martinez. Un ex portiere che saluta, un nuovo portiere che arriva. Potrebbe finire qui la coincidenza, ma in realtà sia Handanovic sia Provedel hanno un legame passato che li accomuna: Udine.

Dopo aver girato per diversi campi di provincia tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, la prima grande occasione per l'ex Lazio in porta arriva nel 2010, quando Ivan ha appena 16 anni. Il classe 1994 entra nel settore giovanile dell'Udinese, dove incontra e si allena con lo sloveno, all'epoca estremo difensore dei bianconeri. Handanovic ha ispirato tantissimo Provedel, che poi l'ha seguito con attenzione anche durante i suoi undici anni all'Inter.