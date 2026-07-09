Torna la discussione attorno all'Argentina su chi debba fare il titolare tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, in vista della prossima partita dell'albiceleste, domenica 12 luglio alle 3.00 italiane contro la Svizzera di Manuel Akanji.

"Dopo quattro partite - in Qatar erano state appena due - Lautaro ha dovuto cedere il posto da titolare a Julian Alvarez. Chi giocherà sabato contro la Svizzera? È presto per dirlo, forse non lo sanno neppure Scaloni e Messi - si legge sulla Gazzetta dello Sport - Ma nel ritiro di Kansas City, sulle rive del fiume Missouri dove l'Argentina è felicemente rientrata, questo non è più un problema che toglie il sonno ai due giocatori coinvolti. Entrambi, ognuno a proprio modo, si sono scavati un ruolo in questo gruppo di luogotenenti del re. Lautaro non era contento di andare in panchina, ci mancherebbe. Ma ha accettato il principio di alternanza e quando è stato coinvolto ha fatto pesare la delusione soltanto agli avversari, non al commissario tecnico e tantomeno ai compagni".