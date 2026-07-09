Mario Gila è sbarcato a Milano ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Il difensore spagnolo, arrivato dalla Lazio, è atterrato all'aeroporto di Linate, dove ha salutato i primi tifosi del Milan, concedendosi per autografi e fotografie.

Queste le sue prime parole: "Molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi".

Domani visite mediche e firma

Nella giornata di domani Gila sosterrà le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Milan.

I dettagli dell'operazione

L'accordo tra Milan e Lazio prevede un trasferimento da 25 milioni di euro di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi 5 milioni di bonus. Come stabilito dagli accordi siglati al momento dell'arrivo del difensore nella Capitale, il 50% dell'incasso sarà riconosciuto al Real Madrid.

Per Gila è invece pronto un contratto quinquennale, con un ingaggio iniziale di 4,5 milioni di euro netti a stagione, destinato a crescere nel corso degli anni.