Francesco Acerbi, ormai ex giocatore dell’Inter, torna ai microfoni di Sportmediaset sulla finale di Champions League del 2025 persa male contro il Paris Saint-Germain: “Se perdiamo una finale di Champions 5-0 è perché non siamo neanche entrati in campo. Ci sta, non ci sta… non lo so. Eravamo morti mentalmente, loro avevano già vinto il campionato, noi eravamo in attesa di Napoli-Cagliari, poi vai subito in America. Non l’abbiamo neanche giocata”.

"Non c'era più niente da ricostruire"

Poi aggiunge: “Si può essere nervosi, ma dopo un mese e mezzo, due, basta. Se avessimo avuto un mese e mezzo di vacanza come adesso senza l’America sarebbe stata un’altra cosa. Ti rode di più quella col Manchester City perché ce l’avevamo in pugno, l’avevamo giocata e avevamo rischiato di vincerla e invece l'abbiamo persa. Se non giochi la partita è finita, più bravi loro, noi mentalmente non c’eravamo, eravamo morti. Avevamo dato tutto quello che avevamo fino a quel momento ma in quel momento non c’eravamo più. Non c’era più niente da ricostruire”.