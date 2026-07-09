Un blitz in piena regola quello della Fiorentina, che nella notte ha trovato l'accordo con l'Udinese per il trasferimento di Arthur Atta. Il classico colpo a sorpresa, messo a segno rapidamente dal direttore sportivo Fabio Paratici, che come riporta Sky ha messo sul piatto 30 milioni di euro più bonus (fino a sfiorare i 40 milioni) soddisfando così le richieste economiche dell'Udinese. Il francese è atteso a Firenze nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito prima degli annunci ufficiali.

Atta nelle scorse settimane era stato al centro di una chiacchierata tra l'Inter e l'Udinese, una richiesta di informazioni basata soprattutto sulle difficoltà ad abbattere il muro del Liverpool per Curtis Jones. Colui che ormai è un nuovo giocatore viola era stato infatti preso in considerazione come alternativa al classe 2001 dei Reds, che a questo punto rimane senza particolare concorrenza nella corsa a un posto nel centrocampo nerazzurro.