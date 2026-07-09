Francesco Toldo protagonista di un gesto che va ben oltre il calcio. L'ex portiere dell'Inter, oggi responsabile del progetto Inter Legends, ha sventato un furto di bicicletta nel centro di Milano, intervenendo in prima persona per fermare il responsabile.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 20 in via Agnello, dove Toldo stava parcheggiando il proprio scooter. L'ex nerazzurro ha notato un giovane che inseguiva un coetaneo in bicicletta e, insospettito, si è fermato per capire cosa stesse accadendo.

Alla domanda su cosa fosse successo, il ragazzo ha risposto: "Mi ha rubato la bici".

Toldo di puro istinto

A quel punto Toldo, che indossava la divisa da volontario della Protezione Civile, è salito sullo scooter e si è lanciato all'inseguimento del ladro, raggiungendolo in corso Vittorio Emanuele II. Dopo averlo fermato, ha recuperato la bicicletta e l'ha restituita al legittimo proprietario, tra gli applausi dei passanti.

L'ex portiere ha raccontato così l'accaduto: "È stato incredibile. Vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato."

Infine ha descritto la reazione delle persone presenti: "Poi le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena."