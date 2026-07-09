Dopo le ultime dichiarazioni di Marco Ferdico, ex esponente della Curva Nord oggi in carcere, nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva, si aspettano eventuali sviluppi sotto l'aspetto della giustizia sportiva. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha chiesto alla Procura di Milano le carte dell'inchiesta con le ultime dichiarazioni da parte del ne collaboratore di giustizia (che potrebbe essere seguito a breve dal padre Gianfranco, imputato anch'egli per l'omicidio Boiocchi).

Ferdico ha confermato la vicinanza con Hakan Calhanoglu e con Federico Dimarco. Così Tuttosport: "Una volta che Chiné avrà gli atti, valuterà - ma è quasi scontato lo faccia - se aprire un nuovo fascicolo: Calhanoglu aveva già patteggiato una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa, ma non è per questo escluso dall’inchiesta, qualora fossero considerati fatti nuovi (e rilevanti). Allo stesso tempo, l’applicazione della pena su richiesta delle parti - la definizione corretta del patteggiamento - non comporta comunque recidiva, non implicando alcuna ammissione di responsabilità". Allo stesso modo potrebbe essere sanzionato anche Dimarco.