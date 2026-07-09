Anan Khalaili sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Negli ultimi minuti il club nerazzurro ha finalizzato l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per l'esterno israeliano, chiamato a raccogliere l'eredità di Dumfries sulla fascia destra. Un sospiro di sollievo per Chivu dopo il tentativo non andato a buon fine per Palestra.

I dettagli dell'affare

L'intesa finale con l'Union Saint-Gilloise si basa su una parte fissa di 25 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Per sbloccare definitivamente l'affare, l'Inter ha riconosciuto una percentuale sulla futura rivendita anche al Maccabi, club che mantiene un interesse economico sul cartellino del giocatore secondo quanto riportato da Sportitalia

Chiusura confermata anche poco dopo da Fabrizio Romano. "Accordo raggiunto dopo un incontro tra i due club con Piero Ausilio presente. Operazione da 25 milioni più bonus", il suo annuncio. Cifre confermate anche da Sky Sport, che aggiunge il dettaglio economico dell'accordo tra l'Inter e il giocatore:  contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro. 

L'obiettivo della dirigenza era quello di chiudere l'affare Khalaili entro la fine della settimana, così da consentire al tecnico di inserirlo fin da subito nei meccanismi della squadra in vista dell'inizio del ritiro.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 16:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.