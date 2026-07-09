Nella scorsa stagione è stato Akinsanmiro a giocare nel Pisa. Adesso un altro giovane nerazzurro potrebbe seguire le sue orme. Come ormai sappiamo da diversi giorni, il club toscano ha messo nel mirino Cocchi. Gazzetta.it spiega che su Akinsamiro il "Pisa non ha potuto esercitare il riscatto per il nigeriano a causa di un cavillo burocratico ma potrebbe riportarlo in Toscana attraverso una formula diversa". Nel frattempo gli occhi pisani sono sempre proiettati su Cocchi.