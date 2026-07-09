L'approdo di Anan Khalaili all'Inter rappresenta un momento storico per il calcio israeliano. A raccontare le emozioni della famiglia è il padre del giocatore, Majdi Khalaili, intervistato dal quotidiano israeliano Hayom dopo la chiusura dell'operazione.

"Non riesco ancora a crederci, è un trasferimento incredibile. È difficile descrivere cosa si prova quando ti dicono che l'affare è concluso. Dopo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, considero l'Inter il quinto club più grande del mondo. È qualcosa di straordinario, soprattutto a questa età."

Chivu lo ha chiamato personalmente

Uno dei momenti decisivi della trattativa è stato il contatto diretto con Cristian Chivu. Secondo il padre del giocatore, il tecnico nerazzurro ha voluto parlare personalmente con Khalaili pochi giorni prima della chiusura dell'affare. "L'allenatore lo ha chiamato tre o quattro giorni prima del trasferimento. Gli ha detto che avrebbe fatto di tutto per averlo all'Inter."

"Napoli, Newcastle e Ipswich lo volevano, ma lui ha scelto l'Inter"

Majdi Khalaili ha poi rivelato che non mancavano le pretendenti per il figlio. "C'erano Napoli, Newcastle e Ipswich. Alcuni club erano pronti a investire cifre importanti, ma nessuno soddisfaceva completamente le richieste dell'Union Saint-Gilloise. L'Ipswich era disposto persino a pagare qualcosa in più, ma Anan voleva solo l'Inter. Ha preferito i nerazzurri a qualsiasi altra destinazione".

Il ringraziamento al Maccabi Haifa

Il trasferimento porterà un importante incasso anche al Maccabi Haifa, che detiene il 15% della futura rivendita. Il padre dell'esterno ha voluto ringraziare pubblicamente il direttore generale del club israeliano, Itzik Ovadia. "Mi ha chiamato per congratularsi. Merita grande credito per il percorso di Anan. Fin da quando era molto giovane ha sempre creduto nel suo talento e ha fatto di tutto per trattenerlo. Diceva sempre che un giorno sarebbe arrivato a questi livelli."