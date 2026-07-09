L'Union Saint-Gilloise continua a far muro sul prezzo di Anan Khalaili, l'esterno che l'Inter sta cercando di prendere per sostituire Denzel Dumfries. Secondo il Corriere dello Sport, "la rigidità dell’Union Saint-Gilloise si basa sull’ipotesi che ci siano club inglesi disposti a garantire quei 30 milioni pretesi con tanta fermezza. Nessuno di questi, però, può avere la preferenza di Khalaili, che si è promesso all’Inter e che già sogna di esibirsi a San Siro. Significa che non accetterà un trasferimento differente".

Nel frattempo, però, da via della Liberazione stanno valutando le strade alternative, come Guela Doué, laterale dello Strasburgo classe 2002, due anni in più di Khalaili e con caratteristiche più difensive rispetto al giocatore israeliano nonché, sempre secondo il quotidiano, con una valutazione inferiore (attorno ai 20 milioni di euro).