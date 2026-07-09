Neanche il tempo di ufficializzare l’arrivo di Anan Khalaili, che domani sosterrà le visite mediche, idoneità e metterà la firma sul contratto a Milano, che l’Inter pensa già al prossimo colpo in entrata. Quest’oggi infatti, quando da pochissimo si era sparsa la voce della chiusura dell’affare per il giocatore israeliano, come appurato da FcInterNews.it si è tenuta una riunione di mercato piuttosto lunga, più di due ore, tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra in Viale della Liberazione. Oggetto, fare il punto sul mercato, in entrata e in uscita della squadra campione d’Italia, oltre, come specificato, programmare le prossime mosse.

Si prevede una possibile accelerata anche per il ruolo di difensore, perché se è vero che l’Inter non ha fretta e che gli affari possono essere chiusi pure l’ultimo giorno di mercato, è altrettanto vero che i meeting nella sede nerazzurra sono quasi all’ordine del giorno, con l'allenatore romeno direttamente coinvolto. Non solo infatti ha chiaramente grande voce in capitolo, ma è anche protagonista. Lui stesso, come rivelato dal papà di Khalaili, ha chiamato Anan da Miami più volte per illustrargli il progetto nerazzurro e convincerlo a scegliere Milano. Detto, fatto. E oggi via, a discutere con gli alti vertici per il prossimo obiettivo…