Intervenuto su Radio Kiss Kiss, Gianpiero Ventura ha parlato della lotta Scudetto, analizzando così la situazione in chiave Intere non solo: "Non è solo la squadra che ha vinto lo scudetto, ma anche la squadra più forte in questo momento. “Il Napoli ha una rosa assolutamente invidiabile, dove c’è la possibilità di fare verifiche in base a quelle che sono le sue idee tecnico-tattiche. Ha giocatori, esterni, di tutto e di più”.

Sezione: News / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 22:03
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione