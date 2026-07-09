In questo momento Curtis Jones si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, prima di rispondere alla convocazione per il raduno del Liverpool all'inizio della prossima settimana. Ovviamente, così come gran parte degli utenti di Instagram, anche il centrocampista inglese ha voluto condividere sui social alcune immagini che lo ritraggono in questa fase di relax dell'anno. Nulla di strano, ci mancherebbe. L'ultima lo vede a bordo di un aereo privato, mentre sembra sia pronto a ripartire. Ma al di là degli spostamenti del centrocampista inglese, quello che spicca è il like, così, random, di Marcus Thuram direttamente dagli Stati Uniti dove la sua Francia è ancora impegnata per il Mondiale.

Pre-accoglienza

Sicuramente l'attaccante francese ha avuto molto tempo libero a causa del problema al polpaccio che lo ha obbligato a fare terapie invece che allenarsi con il resto del gruppo al 100%, ma in attesa di trovare delle connessioni personali tra i due è lecito immaginare che il suo gradimento alla foto di Jones possa avere delle ragioni di mercato. Come una sorta di pre-accoglienza social a un giocatore che l'Inter vorrebbe aggiungere alla propria rosa. Però per questo i like non bastano, ma come direbbe Cristian Chivu "serve altro"...