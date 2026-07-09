Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi, presentandosi davanti ai PM di Milano per rispondere alle loro dfomande nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri, ha spiegato come funziona il 'non sistema' della CAN rispetto alla designazioni arbitrali. In sostanza, l'obiettivo di chi guida la squadra arbitrale è mandare un direttore di gara ad arbitrare una partita nelle condizioni migliori possibili.

Per esempio, secondo il quotidiano romano, Maurizio Mariani, l’internazionale di Aprila che aveva diretto Napoli-Inter, finita fra le polemiche, aveva titubato davanti alla possibilità di riavvicinarsi ai nerazzurri, "cosa che era nelle intenzioni di Rocchi già prima di quella partita", si legge. La stessa situazione in cui si ritrovò l'arbitro Daniele Orsato, neo designatore della CAN, dopo il famoso Inter-Juve del 2018. Tre anni lontano dall’Inter, quando il designatore era Rizzoli. "Frode sportiva o semplice buonsenso?", si interrogano i colleghi.