Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi, presentandosi davanti ai PM di Milano per rispondere alle loro dfomande nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri, ha spiegato come funziona il 'non sistema' della CAN rispetto alla designazioni arbitrali. In sostanza, l'obiettivo di chi guida la squadra arbitrale è mandare un direttore di gara ad arbitrare una partita nelle condizioni migliori possibili.
Per esempio, secondo il quotidiano romano, Maurizio Mariani, l’internazionale di Aprila che aveva diretto Napoli-Inter, finita fra le polemiche, aveva titubato davanti alla possibilità di riavvicinarsi ai nerazzurri, "cosa che era nelle intenzioni di Rocchi già prima di quella partita", si legge. La stessa situazione in cui si ritrovò l'arbitro Daniele Orsato, neo designatore della CAN, dopo il famoso Inter-Juve del 2018. Tre anni lontano dall’Inter, quando il designatore era Rizzoli. "Frode sportiva o semplice buonsenso?", si interrogano i colleghi.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 14:57 TITOLI CLICKBAIT e DISINFORMAZIONE: l'ODIO SOCIAL contro l'INTER per LIKE e CLICK. ADESSO BASTA!
- 14:43 L'Inter e Provedel svelano la nuova maglia dei portieri per la stagione 2026/27
- 14:31 L'avvocato di Rocchi: "Nessuna pressione da parte dell'Inter"
- 14:22 UFFICIALE - Stabile va al Sudtirol: "Per me è un orgoglio"
- 14:17 Argentina-Svizzera, Lautaro titolare? Scaloni: "Se non hai giocatori come lui..."
- 14:03 CdS - Rocchi ha spiegato il 'non sistema': frode sportiva o buonsenso?
- 13:50 Malagò annuncia: "Dt Nazionale, ci può essere una sorpresa"
- 13:36 Khalaili, l'Inter può aggiungere una percentuale per sbloccare tutto
- 13:22 UFFICIALE - Inter Women, Tironi in prestito al Genoa fino al 2027
- 13:12 Handanovic e Provedel, un legame in comune oltre all'Inter
- 13:01 Vieri e Ronaldo di nuovo insieme... per un autografo con dedica
- 12:49 UFFICIALE - Oristanio al Torino in prestito con diritto di riscatto
- 12:36 Francia-Marocco, Thuram guarderà la partita dalla panchina
- 12:23 Thuram apprezza le foto di Jones. Like tattico del francese?
- 12:09 UFFICIALE - Van Dijk saluta l'Inter e si trasferirsce in Germania
- 12:00 videoKHALAILI vuole l'INTER: i due CLUB possono CHIUDERE presto. E per la DIFESA ci sono DUE NOMI NUOVI
- 11:46 Blitz di Paratici, Atta lascia l'Udinese e va alla Fiorentina
- 11:32 Juventus su Solet, l'Udinese replica la richiesta fatta all'Inter
- 11:19 Di Canio: "Inter ancora troppo forte in A: alle altre servirebbe..."
- 11:06 La Repubblica - Arbitropoli, l'ultima intercettazione su Rocchi. Ma Inter e Gravina non sono indagati
- 10:54 Bergomi: "Più spazio per Esposito anche in nazionale. Fuori dai Mondiali? Credo che..."
- 10:40 L'Avellino acquista a titolo definitivo Di Maggio: i termini dell'accordo
- 10:25 Doué-Inter? Costi alti, il focus resta su Khalaili: faccia a faccia a breve
- 10:22 TS - Arbitropoli, le "bussate" restano ma cambiano Procura. E può ancora attivarsi Chiné
- 10:08 TS - Dichiarazioni Ferdico, anche Calhanoglu torna sotto la lente della Procura Figc: il punto
- 10:00 Inter, contatti per Lucumì. I nerazzurri hanno due carte da giocarsi: il piano
- 09:54 TS - Doué alternativa a Khalaili? Costa di più, ma la strategia Inter è chiara
- 09:40 GdS - Greenwood, costi esorbitanti: la Roma vira su un vecchio obiettivo dell'Inter
- 09:26 GdS - Lautaro-Alvarez, torna il dualismo: chi con la Svizzera? L'interista ha dimostrato che...
- 09:12 GdS - Serie A come la Uefa: no al rosso per chi si copre la bocca
- 08:58 CdS - Khalaili-Inter, perché l'Union non cala il prezzo. Ma l'israeliano vuole solo i nerazzurri
- 08:44 TS - Inter su Lucumì, Juve su Solet. E i due club potrebbero parlarsi per due giocatori
- 08:30 GdS - Arbitropoli è quasi finita, archiviazione vicina per Rocchi
- 08:20 GdS - Difesa Inter, spunta Alaba: lui e Lucumì alternative a Chalobah
- 08:10 GdS - Khalaili, le parti si avvicinano ma l'Inter si guarda attorno: il punto
- 08:00 Chivu si tiene Stankovic: il progetto dell'allenatore per il figlio d'arte
- 00:07 Sky - Berenbruch, niente Cagliari: è vicino all'Utrecht
- 00:00 'Il grande colpo è quello funzionale': chissà se Ausilio parlava di Khalaili
- 23:44 Pordenone, Canzian: "Provedel giocava con la 10 ma voleva fare il portiere"
- 23:30 Lotta Scudetto, De Canio: "Napoli competitivo, ma distante dall'Inter"
- 23:02 Provedel: "Qui una sfida stimolante. Sono interista e portiere grazie a Toldo"
- 22:55 Provedel, videomessaggio ai nuovi tifosi: "Molto felice di essere all'Inter"
- 22:42 Romano: "Khalaili, incontro Inter-USG in settimana. Doué e Solet..."
- 22:25 SI - Inter più vicina a Khalaili: l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 22:17 Inchiesta arbitri, l’ipotesi di contatti diretti tra Rocchi ed esponenti dell'Inter
- 22:03 Paolo Mazzoleni si dà al basket: l'ex arbitro diventa Commissario CIA
- 21:48 Milan, Cardinale: "Giochiamo per vincere, voglio un calcio eccitante"
- 21:34 La Lazio saluta Provedel: "Ti auguriamo il meglio per il futuro"
- 21:20 Como, accantonato Chalobah? Nuovi tentativi per Davinson Sanchez
- 21:05 UFFICIALE - Provedel nuovo portiere dell'Inter: contratto fino al 2029
- 20:58 Provedel, a breve l'annuncio dell'Inter: l'indizio arriva dal 2009
- 20:55 Il legale di Rocchi: "Non ha mai subito condizionamenti da nessuno"
- 20:40 Monza, testa all'esordio con l'Inter. Nel frattempo si muove il mercato
- 20:32 Doccia fredda per l'Inter: rifiutata la nuova offerta per Khalaili
- 20:26 Marani: "La C ha intrapreso il percorso della sostenibilità, ecco come"
- 20:12 Padova, Mirabelli ha già parlato con l'Inter per Kamaté: il punto
- 19:58 Ingresso e incidenza immediata: la fame di Lautaro trascina l'Argentina
- 19:44 Bologna, contatti con l'Inter per Massolin e Akinsanmiro: la situazione
- 19:30 Mondiale, Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Akanji: "Fatto la storia"
- 19:22 Sky - Inter, nuova offerta per Khalaili: sul piatto 23 mln di euro più bonus
- 19:15 Deschamps allontana le polemiche: "L'avversario è il Marocco, non l'arbitro"
- 19:00 Rivivi la diretta! DISTANZA per KHALAILI, SALTA anche lui? C’è il PIANO C DOUE. E il RITIRO si AVVICINA...
- 18:48 SI - Inter, nome nuovo: sondaggio per Lucumì. E L. Henrique...
- 18:34 Coppa Italia, gli orari del turno preliminare: si gioca i prossimi 8 e 9 agosto
- 18:20 Ancora una volta un francobollo celebrativo per lo scudetto dell'Inter
- 18:06 videoVisite di idoneità terminate, Provedel verso la sede
- 17:55 L'Italia U19 perde con la Danimarca: non andrà al Mondiale U20
- 17:40 Calcio e Finanza - Inter ancora verso l'attivo di bilancio
- 17:26 Novità al Breda aspettando l'Inter U23: presto un campo in stile San Siro
- 17:12 Malagò: "Nuova commissione sui conti dei club un gioco delle 3 carte"