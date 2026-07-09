Stasera la Francia affronterà il Marocco nel primo quarto di finale del Mondiale e Marcus Thuram osserverà la partita dalla panchina, nonostante sia tornato a disposizione del CT Didier Deschamps dopo il problema al polpaccio che gli ha permesso di raccogliere finora solo pochi secondi nella seconda gara dei transalpini nella competizione contro l'Iraq.

A privare di grandi speranze l'attaccante dell'Inter è anche il reparto offensivo dei Bleus, con Kilyan Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembelé, Desiré Doué e Bradley Barcola in gran forma, diversi passi avanti rispetto al nerazzurro che oggi si candida esclusivamente come alternativa dalla panchina. Ovviamente Deschamps terrà conto del suo recente problema evitando di correre rischi e a Milano sperano che vada proprio così.