L'Inter ha chiuso l'affare Khalaili nelle scorse ore con l'Union Saint-Gilloise. Si tratta del terzo acquisto dopo quelli di Provedel e Stankovic (cinque considerando il riscatto di Akanji e l'arrivo di Massolin in prima squadra).

Cifre e dettagli dell'operazione, il giocatore è atteso a Milano nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo per Chivu che così può guardare avanti dopo la delusione Palestra. E non è finita qui. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 17:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.