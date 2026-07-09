L'Inter ha chiuso l'affare Khalaili nelle scorse ore con l'Union Saint-Gilloise. Si tratta del terzo acquisto dopo quelli di Provedel e Stankovic (cinque considerando il riscatto di Akanji e l'arrivo di Massolin in prima squadra).

Cifre e dettagli dell'operazione, il giocatore è atteso a Milano nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo per Chivu che così può guardare avanti dopo la delusione Palestra. E non è finita qui.