Florentino Pérez ha mantenuto la promessa elettorale presentando un’offerta da 150 milioni di euro per un grande nome del calcio europeo. Il Real Madrid ha individuato in Julián Álvarez, attaccante dell’Atlético Madrid, il profilo per il grande colpo di mercato.

La risposta dei colchoneros è stata immediata e ferma: la proposta è stata respinta senza aperture a trattative, con il club che ha ribadito la propria posizione sulla clausola rescissoria.

Nel comunicato ufficiale si legge: “Dopo averla analizzata e valutata, l'Atletico Madrid ha ringraziato per l’offerta ricevuta, presentata nel contesto dei buoni rapporti tra le due società, ma l’ha rifiutata facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore”.

La clausola è fissata a 500 milioni di euro, una cifra fuori mercato anche per il Real Madrid, mentre Álvarez resta legato all’Atlético fino al 2030.

A colpire è stata anche la reazione social del club rojiblanco, che ha rilanciato la notizia accompagnandola con emoji sorridenti, senza ulteriori commenti: un gesto interpretato come una risposta ironica alla mossa dei rivali cittadini.