Trionfa l'Italia Under 17 a Tallinn, in Estonia, conquistando gli Europei di categoria grazie al successo ai calci di rigore contro il Belgio. A trionfare con la selezione di Daniele Franceschini anche i giovani interisti Lorenzo Puricelli, Andrea Donato ed Edoardo Rocca, che ricevono i complimenti tramite social dal loro club di appartenenza: "Complimenti per il grande successo a tutti i ragazzi e soprattutto ai nostri Nerazzurri Andrea Donato, Edoardo Dario Rocca e Lorenzo Puricelli", si legge. 

Sezione: Giovanili / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 22:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.