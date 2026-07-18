Il mercato Inter è attivo sul fronte delle squadre giovanili: Sprint e Sport dà notizia della firma del contratto col club nerazzurro da parte di Augusto Ferri, difensore centrale classe 2012 reduce da una stagione ottima con la maglia della Varesina, dove è riuscito a conquistare il girone A del campionato regionale di Under 14 e la finale del titolo regionale contro l'Accademia Inter, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche atletiche. Nel corso dell'anno, Ferri ha bruciato le tappe visto che ha potuto fare l'esordio anche nella categoria Under 15 Élite, un contesto difficile e molto più fisico, dove ha dimostrato di poter reggere l'urto contro avversari più grandi.