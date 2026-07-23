Procede bene anche il ritiro della Primavera dell'Inter a Saint-Vincent: i ragazzi di Bigica hanno giocato oggi la prima amichevole prevista in questa settimana di ritiro, alle ore 18 contro il Bollengo, formazione di Prima Categoria. Il risultato ha visto sorridere i nerazzurri che hanno vinto 2-0 con le reti di Maghlout e Kukulis. Una buona prima sgambata che sarà replicata il 1 agosto a Dormelletto contro l'Imperia. I calciatori resternano infatti in ritiro in Val d'Aosta fino al 27 luglio per poi giocare altre quattro amichevoli. Ecco il programma.

Le prossime amichevoli della Primavera

Sabato 1 agosto, ore 18:00: Imperia-Inter U20 (Dormelletto)

Domenica 2 agosto, ore 18:00: Piacenza-Inter U20 (Piacenza)

Giovedì 6 agosto, ore 20:30: Milan-Inter U20 - Semifinale Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo (Alessandria) | Eventuale Finale venerdì 7 agosto

Giovedì 13 agosto: Inter U20-Bra (KONAMI Football Centre, Milano)