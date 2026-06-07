La Nazionale maggiore fatica, le selezioni giovanili azzurre invece continuano a fare faville. La Nazionale Under 17 guidata da Daniele Franceschini si è aggiudicata infatti a Tallinn l'Europeo di categoria, superando il Belgio dopo la lotteria dei calci di rigore. I 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull'1-1, coi gol arrivati negli istanti finali del match: i Rode Duivels erano passati in vantaggio con Ojea che coglie impreparato il portiere azzurro Lupo, al 90esimo però arriva il gol dell'1-1 firmato da Fugazzola su calcio di rigore.

Rocca sbaglia, poi rimedia Perillo. Ed è trionfo

Rigori che poi decreteranno la Nazionale vincitrice: tutti i primi sei tiratori vanno a segno, poi l'autore del gol belga Ojea sbaglia facendosi parare il tiro da Lupo; poco dopo tocca all'interista Edoardo Dario Rocca, che aveva segnato il rigore decisivo nella semifinale con la Spagna, ma questa volta calcia a lato. Poco male, perché Moorthamer calcia sulla traversa prima che Perilllo firmi il rigore decisivo che vale il trionfo. Finisce con grande festa e con Oumar Diallo, altro rappresentante nerazzurro, che esulta con gli occhiali scuri in stile Marcus Thuram imitato da altri compagni.