L'Inter ha comunicato nella giornata di ieri la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell'attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione. Per il ruolo di allenatore dell'Under 17 la scelta è caduta su Giorgio Schiavini, ex assistente allenatore della squadra femminile che ha preso il posto di Samir Handanovic

Il messaggio social di Schiavini

"Dopo cinque bellissimi anni, il mio percorso con l’Inter Women si conclude. Sono profondamente grato a tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare lungo questo cammino: giocatrici, staff e tutte le persone che hanno fatto parte di questa esperienza. Grazie di cuore", si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram.

"Sono orgoglioso e felice di iniziare un nuovo capitolo all’interno di questa grande società. Assumere il ruolo di allenatore dell’Inter U17 rappresenta per me un onore e una responsabilità ancora più grande. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sempre Forza Inter", ha concluso Schiavini