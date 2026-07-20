Il Legnago Salus, formazione veneta militante in Serie D, ha comunicato di aver prelevato dall'Inter l'esterno classe 2007 Arturo Conti, alla prima esperienza lontano dalla Lombardia dopo una trafila tra i settori giovanili di Inter e Como. Il direttore sportivo biancoblu Giacomo Laurino lo accoglie così: "Sono molto contento di aver portato a termine l’acquisizione di Arturo, è un giocatore che conosco da diversi anni e che avevo già provato a prendere lo scorso anno ma l’Inter non lo aveva lasciato. È un altro giovane di prospettiva che si aggiunge nelle opzioni per mister Rigoni. Parliamo di un giocatore eclettico che può giocare in più ruoli su entrambe le corsie esterne e che unisce buona qualità e ottima fisicità. In più è un’altra operazione,come le precedenti,che ci permette di investire su un progetto pluriennale su un giocatore giovane di prospettiva che viene da un percorso importante in un settore giovanile di grande qualità come quello dell’Inter.”