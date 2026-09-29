Dopo il successo di sabato per 2-1 contro il Cile, la Nazionale Under 18 supera per 3-1 in rimonta i pari età della Danimarca a Samobor, nel secondo dei quattro test match in programma in Croazia. Gli Azzurrini subiscono l’1-0 avversario, firmato dall’attaccante del Copenaghen, Elvin Mehičić, al 5’, prima di ribaltare il risultato grazie ai gol di Tommaso Casagrande, centravanti dell’Hellas Verona, al 30’, Diego Perillo, punta dell’Atalanta, al 49’ e Andrea Donato, difensore dell’Inter, al 78’.

“Nei primi minuti – sottolinea il tecnico Daniele Franceschini – non siamo entrati subito in clima partita, motivo per il quale abbiamo preso gol alla prima occasione concessa. Da quel momento in poi, però, i ragazzi hanno offerto una buonissima prestazione, mostrando per 60-70 minuti un netto dominio del gioco. Nel primo tempo, che abbiamo chiuso sull’1-1, avremmo potuto segnare qualche gol in più, vista anche la grande mole di occasioni create, ma non posso rimproverargli nulla sotto l’aspetto dell’atteggiamento e della mentalità”.