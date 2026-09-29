Marcus Thuram è rimasto fuori dalle convocazioni di Zinedine Zidane per gli impegni della Francia in questa tornata dedicata alle nazionali e di certo non può esserne troppo felice. "Di certo, l’ultimo evento, la mancata chiamata nella Francia, lo ha ferito, ma non abbattuto - si legge oggi su Tuttosport -. Anzi, per certi versi, gli ha permesso di aggiungere una settimana di riposo e, da ieri, con la ripresa degli allenamenti, due di lavoro serrato con Chivu e i giocatori rimasti ad Appiano. Adesso l'obiettivo dello staff di Chivu è quello di riportarlo al top della condizione, tirarlo a lucido. Quanto visto nel secondo tempo dell'Olimpico è molto vicino a ciò che Thuram rappresenta per l'Inter".

"È scontato in fondo che sarà lui il titolare dell'Inter alla ripresa - si legge ancora - sia in campionato contro il Parma (10 ottobre) che in Champions contro il Bruges (13), entrambe le gare a San Siro. In questa sosta i suoi compagni di reparto sono in giro per il mondo, mentre lui è focalizzato al 100% sull'Inter con l'obiettivo, ça va sans dire, di convincere Zidane a chiamarlo poi a novembre".