Il bozzetto del nuovo impianto di San Siro verrà svelato tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, che dedica una pagina solo agli sviluppi riguardanti il futuro stadio di Inter e Milan.
"Negli studi di Foster+Partners e Manica continuano a perfezionare il disegno e a lavorare alla presentazione. Si tratta dello stesso studio di eccellenza che ha realizzato il nuovo Wembley di Londra in Inghilterra: stadio mitologico e naturale fonte di ispirazione, ma dagli spifferi gli architetti avrebbero mantenuto dettagli del vecchio Meazza", si legge sulla rosea.
Il cronoprogramma è rigido, pena l'esclusione dagli stadi per gli Europei 2032. "Il piano prevede di completare il nuovo impianto nel 2031, giusto un anno prima del torneo, come da rigidi paletti Uefa. Per arrivarci, comune e regione hanno concordato di chiudere le procedure necessarie entro l'estate del 2027 così da far partire le ruspe nel secondo semestre, dopo la fine della stagione calcistica. La macchina è, dunque, in moto già da un po', da quando la società Stadio San Siro Spa ha presentato il Piano Attuativo il 16 marzo e il comune ne ha avviato l'istruttoria più la valutazione ambientale strategica. Seguiranno l'esame del progetto di fattibilità tecnico-economica, la valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale e la Conferenza dei servizi".
"Secondo i calcoli del club il nuovo San Siro - si legge ancora - varrà la vertigine di 2 miliardi e 149 milioni. Resta il passaggio obbligato davanti al Tar per la grandinata di ricorsi dei comitati-nelle prossime settimane è attesa la sentenza - ma Milan e Inter, RedBird e Oaktree, non hanno intenzione di abbassare la velocità di crociera".
Autore: Antonio Di Chiara
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