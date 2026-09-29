Giovedì 1 ottobre all'una ora italiana l'Argentina affronterà in amichevole la Bolivia all'Estadio Mario Kempes di Cordoba. E per i tifosi interisti che sperano di non vedere Lautaro Martinez in campo onde evitare rischi arrivano pessime notizie dal ritiro albiceleste. Lionel Scaloni ha infatto provato due diverse formazioni per la partita contro la Bolivia ed entrambe contemplano la presenza del Toro.

La prima è un 4-2-2-2, la seconda un 4-3-1-2 e in tutte Lautaro è previsto al fianco di Julian Alvarez. Nulla di strano: con l'addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina, i due attaccanti troveranno sempre più spazio e giocheranno l'uno al fianco dell'altro, come reclamato da molti appassionati.

Sezione: Focus / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 12:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.