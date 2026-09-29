Sebastiano Esposito non poteva davvero chiedere di più dal suo esordio assoluto con la maglia della Nazionale Italiana, L'attaccante del Sassuolo, per una bellissima coincidenza, ha scritta una delle pagine più importanti della sua carriera al fianco del fratello minore, Francesco Pio, col quale ha condiviso il campo da titolare nella vittoria larga degli azzurri a Bursa, in casa della Turchia di Vincenzo Montella.
Seba non è riuscito a lasciare il timbro sul tabellino dei marcatori, ma ha esultato per la testata vincente del giocatore dell'Inter come se il gol lo avesse segnato lui. Una delle tante emozioni provate in una notte da ricordare: "L’inno urlato al fianco di mio fratello, l’esordio, la vittoria. Un sogno", ha scritto il classe 2002 su Instagram.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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