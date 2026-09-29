Giovedì 1° ottobre, i tifosi dell'Inter potranno incontrare Curtis Jones allo Store San Babila, a Milano. L'evento, che si terrà dalle ore 18 alle 19, permetterà a cento fan nerazzurri di prendere parte a uno speciale Meet&Greet con il centrocampista inglese, in una sessione dedicata di foto e autografi.

"Potranno partecipare all'evento i primi 100 tifosi che tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre acquisteranno una maglia gara presso l'Inter Store San Babila. Al momento dell’acquisto i supporter riceveranno un coupon che permetterà loro di accedere al Meet&Greet con Curtis Jones", si legge sul sito del club. 

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 13:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.